Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
ABONE OL

Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: İki belediye başkanının açıklamaları utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu... Türkiye'nin işleyen bir demokrasiye sahip olduğunu söyleyen Çelik, "Oy sayımı konusunda nasıl hassasiyet gösterileceği konusunda kurumsallaşmış bir deneyime sahibiz" dedi. İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştiren Çelik, "Belediye başkanları telaş içerisinde televizyonlara çıktılar. Klasik şekilde AA'nın verileri çarpıttığını söylemeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Olgunlukla, sandığın namusunu korumak üzere her türlü tedbirin alındığı süreci geçirerek sabah itibaren oy verme işlemi başladı. Güven ve huzur içerisinde oy verme işlemi gerçekleşti.

Çok yüksek katılımla oy verme işlemi tamamlandı.

"OY SAYIM İŞLEMİ ŞEFFAFLIKLA SÜRÜYOR"

Demokrasimizin gücünü, demokratik mücadelenin nasıl verileceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduk.

Etrafımızdaki bazı ülkelerde sandığa ulaşmada bu kadar zorluk varken Türkiye'nin sandık yoluyla iradesi bütün dünyaya gösterdi.

Milletimiz sabah erkenden itibaren sandığa gitmesi, olgunluk içerisinde birbirini selamlayarak oyunu kullanması kıvanç kaynağıdır.

Her türlü darbeye, muhtıraya, en son 15 Temmuz'da korunmuş demokrasinin, korunmuş bir demokrasi olduğunu göstermiştir. Siyasette sandık namustur. Sayımlar devam ediyor. Bütün siyasi parti temsilcileri, görevliler, vatandaşlarımız süreci takip ediyor. Oy sayma işlemi de şeffaflık içerisinde yürüyor.

"İŞLEYEN BİR DEMOKRASİYE SAHİBİZ"

Birçok yorumcu kendi zaviyelerinden verileri yorumlamaya çalıştılar, bir kısmı da henüz açık sandık sayısının yeterli sayıya ulaşmadığını söyleyerek biraz daha yorumlarını ertelemeyi ifade ettiler.

Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın teşkilat, sandığın nasıl korunacağı, oy sayımı konusunda nasıl hassasiyet gösterileceği konusunda kurumsallaşmış bir deneyime sahibiz.

Bütün siyasi partilerden vatandaşlarımızın süreçleri takip etmesini önemli görüyoruz. Milli iradenin tecelli etmesi ortak arzumuzdur. En büyük zenginliğimiz işleyen demokrasiye sahip olmamızdır.

Bütün vatandaşlarımızın bu hassasiyetine teşekkür e diyoruz, çağrı yapıyoruz son ana kadar sandıkların beklenmesiyle ilgili. Bütün bu süreçte yapılması gereken şudur, sonuçları beklemek. Siyasi partiler kendi kanallarından teşkilatlarına, yöneticilerine bilgilendirme yapıyorlar.

"TELAŞ İÇİNDE TELEVİZYONA ÇIKTILAR"

Aynı şekilde devletin resmi kurumu olarak AA bu bilgilendirmeyi yapıyor. ANKA Ajansı da yapıyor. Daha sonuçlar kesinleşmeden; hatta sonuçların üzerinde çok kati yorumlar yapılması konusunda mutabakat ortaya çıkmamışken birdenbire karşımızdaki ittifakın sözcüsü, belediye başkanları telaş içerisinde televizyonlara çıktılar. Klasik şekilde AA'nın verileri çarpıttığını söylemeye çalıştılar.

AA bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Verilerini bir siyasi partinin beğenip, beğenmemesi önemli değil, Televizyonda yapılan yorumlara zemin teşkil eden verilen AA üzerinden akıyor. CHP sözcüsünün ve belediye başkanları 'Biz öndeyiz AA veri seçerek geri göstermeye çalışıyoruz' diyorlar. Telaşa gerek yok. Bu saatten sonra oy verme işlemi devam ediyorsa, bir kurum verilerle oynuyor dese, birileri hassasiyet gösterse bunun bir anlamlı tarafı olduğunu söyleriz.

Bu konuda ders alması gereken varsa Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Haftalarca seçim gecesi sokağa çıkmayın diye bir yaklaşım sergiliyorlar. Seçim sonuçları ne olursa olsun saygı duyacak mısınız diye AK Parti'nin önüne getiriyorlar. Biz bunu ifade ettik, seçim sonuçlarına saygı duyma geleneği bizde var. Ama o sonuçları darbelerle, muhtıralarla engelleme geleneği sizde var.

"AÇIKLAMALARI UTANÇ VERİCİ"

Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren tablo ortaya çıktı. Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Cumhurbaşkanımız şu anda açık ara önde gidiyor. Buna rağmen çıkıp da seçim sonucu ilan etmiyoruz. Milletin tercihine saygılıyız. Hukuki mekanizmalara, sayım sürecine ve bunu açıklayacak olan YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz

Böyle bir açıklama yapıyor ondan sonra da AA ve bizleri verileri manipüle etmekle suçluyorlar. Tam tersine milli iradeyi gasp girişimidir. Çok utanç verici açıklamadır. Niye bu kadar telaşlanıyorsunuz. Birkaç saat sonra neticeler daha berrak ortaya çıkacak. Çıkıp da şimdiden Cumhurbaşkanı şu seçilmiştir demek utanç verici yaklaşım. Millet iradesine saygısızca bir yaklaşım.

Cumhurbaşkanımızın bize sık sık tekrarladığı 'Bizi ancak millet getirir, millet götürür' demiştir. Ama herhangi bir şekilde millet iradesinin tecelli etmesi sürecinde birilerinin manipülasyon yapmasına, toplum üzerine resmi sonuçlar açıklanmış gibi bir tansiyon yaratmaya çalışmasına mücadele etmeyiz.

Biz bu tuzakları geçmişte de gördük. Her şeyden önce millete, siyaset kurumuna, sandığa saygısızlıktır. Sandığın sonucuna karşı şimdiden lekeleme çalışmasıdır.

Cumhurbaşkanımız partimiz şimdiye kadar açıklanan sonuçlarda net önde olduğu halde 'Sonuç şudur' diye açıklamıyoruz, çünkü sürece saygı duyuyoruz. Bunlar kendilerine bir altlık hazırlamaya çalışıyorlar.

"AÇIKLAMAYI YSK YAPACAKTIR"

Sandıklar sayıyor, milletin iradesi tecelli edecek. Başımızın üzerinedir. Siyasetçinin sicil amiri millettir. Hepimiz bunu saygıyla kabul edeceğiz, başımızın üstünde taşıyacağız. Kazandığımızda da saygıyla karşıladık, belediyeleri kaybettiğimizde de saygıyla karşıladık. Kaybettiklerinde karşılarına çıkaran iktidarı yargı vesayetiyle, darbelerle millet iradesini lağvetmeye çalışanlar karşımızdakilerdir.

Milli irade tam tecelli etmeden, hukuki süreç devam ederken, sayım süreci devam ederken millet adına yapılması gereken açıklamayı, ki bunu YSK yapacaktır, bu siyasi gasptır. Milletimizin bir tansiyona girmesine, ülkemizde herhangi bir şekilde provokasyon olacakmış gibi kuşku içerisine girmeye gerek yoktur. Kendilerince mizansen oluşturmaya çalışıyorlar. Defalarca seçim yaptık. Kaybeden tek bir vatandaşımız olmadı. Biz kazandığımızda hiçbir vatandaşımız kaybetmez."

Mayıs 2023 İzmir Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 Ankara Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi Sonuçları için Tıklayınız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi İmamoğlu ve Yavaş'tan açıklamalar
GÜNDEM İmamoğlu ve Yavaş: Yoğun bir itiraz metodu var
İşte liderlerin memleketlerinden çıkan sonuçlar!
GÜNDEM Liderlerin memleketlerinde son durum!
Seçim son dakika: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023: İstanbul - Ankara - İzmir! - CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2023, Son dakika seçim sonucu
GÜNDEM İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 3 büyük kentte son ...
Motosikletlinin öldüğü kazada; otomobilin sürücüsünün başkası olduğu ortaya çıktı
GÜNDEM Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
Son dakika: CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum - Canlı Seçim sonuçları
GÜNDEM CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum
Şırnakta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
GÜNDEM Şırnak'ta "özel güvenlik bölgesi" kararı
Zarfların ağzını yapıştırıcıyla kapatmışlar
GÜNDEM Zarfların ağzını yapıştırıcıyla kapatmışlar
Liderlerin sandıklarında en yüksek oy kime çıktı?
GÜNDEM Liderlerin sandıklarında en yüksek oy kime çıktı?
İzmir'de sona kalanlar sandığa koşarak geldi
GÜNDEM Sona kalanlar sandığa koşarak geldi
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
GÜNDEM Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.