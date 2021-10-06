Akşener: Millet İttifakı olarak tek aday göstereceğiz 0:00 / 0:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı olarak tek Cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini açıkladı.

Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti lideri "Sözlerimin son bölümünde son dönemki tartışmalara değinmek istiyorum. Katıldığın bir televizyon programında 'Ben başbakanlığa talibim' dedim. Çarşı karıştı. Tam bir haftadır televizyonlarda öyle mi olacak, böyle mi olacak. Onu mu dedi bunu dedi tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söylediğimiz çok açık; Millet İttifakı olarak bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ve bu Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Cumhur İttifakı paydaşlarının aksine yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Aday göstereceğiz kişi dünyanın en becerikli, muteber insanı olsa bile Türkiye bu ucube sistemle yönetilemez. Sorunumuz Sayın Erdoğan'ın kötü ve başarısız bir cumhurbaşkanı olması değil, sorunumuz bir sistem sorunu."