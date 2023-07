Alexander Djiku: Her formasyonda oynarım Fenerbahçe'nin yeni transferi Alexander Djiku, "Ben her formasyonda, her dizilişte oynayacak kaliteye sahip olduğumu düşünüyorum. Çok fazla hava topu kazanan, hızlı ve kademeye süratli bir şekilde girebilen bir oyuncuyum" dedi

