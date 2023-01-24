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Son dakika haberi Ali Koç'tan Dursun Özbek'e tarihi çağrı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemde iki kulüp arasında yaşanan demeç savaşları sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tarihi bir çağrıda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla Dursun Özbek’e seslenen Koç, Açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum.” ifadesini kullandı.

Son dakika haberi Ali Koç'tan Dursun Özbek'e tarihi çağrı!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemde iki kulüp arasında yaşanan demeç savaşları sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tarihi bir davette bulundu.

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yayınlanan mesajında, Dursun Özbek'e bir tv kanalında yaşanan sorunları birlikte tartışma çağrısı yaptı.

İşte o açıklama:

19 Ekim 2022: “MHK Başkanı Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!”

20 Ekim 2022: “Bu kurguyu yapanın başına yıkarız", Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız.

23 Ekim 2022: “Biz bu ligi bitirtmeyiz”

20 Ocak 2023: “Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor.”

21 Ocak 2023: Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin başrolde olduğu kamuoyu önünde yaşanan bu tiyatro ve arka planda yaşanan bilinmezler!

Başta TFF, kurulları ve spor medyası olmak üzere futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları…

Adalet, adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım hâlihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir.

Bununla beraber toplumumuza ekilen nefret tohumları geri dönülemez izlere sebep olmaktadır. Buna bir son vermenin zamanı gelmiştir.

Şahsınıza açık, net ve mertçe bir çağrı yapıyorum:

Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa,

Attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız,

Tüm kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir.

Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum.

Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz.

Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

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