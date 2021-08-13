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Tutuklanan Suriyeli şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 72 kişi daha gözaltında

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olaylarda tutuklanan Suriyeli Ahmet Muhammed Abdo ifadesinde, kavganın Yahya isimli arkadaşının aydınlatma direğine vurması sonrası başladığını iddia etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da 72 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi

Son dakika: Altındağ'daki olaylarla ilgili ilk ifade! 72 gözaltı daha!
Tutuklanan Suriyeli şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olaylarda tutuklanan Suriyeli Ahmed Muhammed Abdo ifadesinde, kavganın Yahya isimli arkadaşının aydınlatma direğine vurması sonrası başladığını iddia etti.

Habertürk'ten Mahir Kılıç, Altındağ olayında tutuklanan Suriye uyruklu Ahmed Muhammed Abdo'nun savcılık ifadesine ulaştı.

5-6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, ailesiyle birlikte yaşadığını ve Siteler'de çalıştığını söyleyen Abdo, "Yahya'yı çalıştığım yerden tanıyorum. Olay günü Yahya ile parkta oturuyorduk. Hava kararmıştı. Parktaki aydınlatma lambalarının bir kısmı yanıyor, bir kısmı yanmıyordu. Yahya ışığa doğru çalıştırmak için vurdu. Bazıları yandı bazıları yanmadı. Aydınlatma direklerine zarar vermedik. Ben sadece onun yanındaydım. Türkler çağırınca yanlarına gittik, onlar 3 kişiydi. Bize 'lambaları niye bozuyorsunuz' dediler. Biz de onlara 'ışıkları yakmak için vurduk' dedik. Sonra içlerinden biri 'hayırdır' dedi ve Yahya'yı ittirdi ve ona vurdu. Ben ayırmaya çalışırken 3'ü de bana vurdu. Yahya üzerinden bıçak çıkardı. Bıçağı Yahya'nın elinde gördüm. Daha sonra bıçakla yaralandıklarını fark ettim. Sonra ortalık bir anda kalabalıklaştı" diye konuştu.

Abdo ifadesini şöyle sürdürdü:

"Gelenler taş ve sopa ile bana vurdular. Taş ile sopa ile vuran şahısları tanımıyorum ancak bizi uyaran kişilerin tanıdıklarıydı. Olay yerine gelen kişilerden birinde büyük bir bıçak vardı. Bıçağı bana doğru salladı. Arkadaşları bana bıçak sallayan adamı tutunca ben de kaçtım. Bir dükkana sığındım. Dükkan sahibi kapıyı kilitledi. onların sakinleşmesini bekledi. Cama vuruyorlardı. Dükkan sahibi de kapıyı açtı. Dükkana girip beni dükkanda da darp ettiler. Sonra polis ekipleri geldi."

72 GÖZALTI DAHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde önceki gün meydana gelen olaylar üzerine 72 kişi daha gözaltına alındı. Ankara Emniyeti, dün 76 kişiyi gözaltına almıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası 12.08.2021 günü alınan önleyici tedbirler neticesinde, güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs yakalanmıştır" denildi.

Gözaltına alınanlar hakkında verilen bilgide, "29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28’inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. suçlardan kaydı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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