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        Haberler Sağlık SON DAKİKA: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt | Sağlık Haberleri

        SON DAKİKA: Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt

        Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarına Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:25
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        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
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        Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara’da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarını yalanladı.

        Yapılan açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.

        Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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