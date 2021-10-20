Ankara'da MTA Kampüsü önünde doğalgaz patlaması!

Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında, saat 09.50'de patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıktı. Çevrede panik yaşanırken, dakikalar sonra ikinci patlama oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı.
Müdahale sırasında bölgeye doğalgaz akışı da kesildi.
MTA'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz vanasında meydana geldiği belirtilerek, "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır, müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere çalışmalarına başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere, yangının tamamen söndürüldüğünü, olayın nedeninin araştırıldığını söyledi.
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