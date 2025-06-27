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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Antalya'da 2 bölgede orman yangını | Son dakika haberleri

        Antalya'da 2 bölgede orman yangını!

        Antalya'nın, Alanya ve Aksu ilçelerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 08:39 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:07
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        Antalya'da 2 bölgede orman yangını!
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        Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkii ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Alanya'daki orman yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Aksu'daki yangına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.

        Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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