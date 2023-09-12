Yine ormanlık alanlarda alevler yükseldi! Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı. Bu yangından hemen sonra bu kez Manisa Soma'da ormanlık alanda dumanlar yükseldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.09.2023 - 14:30 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:06 facebook

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