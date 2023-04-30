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Son dakika haberi Şırnak'taki kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker yaralandı

Şırnak Uludere kara yolu Balveren Beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu. 4'ü ağır olmak üzere 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı

Son dakika haberi: Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüs devrildi! 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
DHA

Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu. 4'ü ağır olmak üzere 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi.

Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi. Yaralı 44 asker ve sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi. Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

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