Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde büyük zarar gören, can kayıpları yaşanan Avcılar, tam 21 yıldır dönüşüm bekliyordu. Kentsel dönüşümün önündeki engel ise imar planlarıydı. 26 Eylül'de gerçekleşen 5.8'lik depremin hemen ardından süratle toplanan Avcılar Belediye Meclisi, çürük bina kâbusundan kurtulmak için İmar Plan Notu Değişikliği'ni oy birliğiyle kabul etti. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi onayına sunuldu.

BAŞKAN HANÇERLİ OTURMA EYLEMİ BAŞLATMIŞTI

Avcılar'da 10 binlerce vatandaşı ilgilendiren ve ömrünü tamamlamış riski binaların, olası depreme karşı güçlendirilmesini sağlayacak olan İmar Plan Değişikliği Notu ile ilgili İBB Meclisi'nden 4 aydır haber çıkmayınca Belediye Başkanı Turan Hançerli, yeniden harekete geçti. Başkan Hançerli, dönüşümün önünü açacak imar planlarının İBB Meclisi'nden çıkması için İmar Komisyonu'nda geçen ocak ayında oturma eylemi başlattı. Başkan Av. Turan Hançerli'nin aylardır verdiği imar mücadelesi nihayet olumlu sonuçlandı ve dün akşam İmar Plan Notu değişikliği İBB Meclisi'nden onay aldı.

'MECLİS ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR ALDI'

16 Ocak itibari ile İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda oturma eylemine başlayan ve son olarak depremle mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Hançerli, "Meclis çok önemli bir karar aldı. Her bir meclis üyesi arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

İBB Meclis oturumunda söz alan Hançerli konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 6 aydır süren bir süreçten geçtik. Avcılar halkı için birlikte bir çalışma yürüttük. Avcılar halkının önemli bir sorunu olan plan notu değişikliğini Avcılar Belediye Meclisi gibi oy birliği ile geçirdikleri için grup başkan vekili başkanlarımıza, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, İmar ve Şehircilik Komisyonu'ndaki tüm üyelerimize ve tüm meclise ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avcılar’da kentsel dönüşüm için, yenilenme için ve adalet için çok önemli bir karar. İyi bir başlangıç. İBB Meclisi'ni kutluyorum. Gazamız mübarek olsun. Yolumuz açık olsun."