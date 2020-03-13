Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberi! Avcılar'ın 21 yıldır beklediği karar çıktı! Başkan Hançerli oturma eylemi başlatmıştı
ABONE OL

Avcılar'ın 21 yıldır beklediği karar çıktı! Başkan Hançerli oturma eylemi başlatmıştı

1999 Gölcük depreminde büyük zarar gören, can kayıpları yaşanan Avcılar, tam 21 yıldır dönüşüm bekliyordu. Kentsel dönüşümün önündeki engel ise imar planlarıydı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, dönüşümün önünü açacak imar planlarının İBB Meclisi'nden çıkması için İmar Komisyonu'nda oturma eylemi bile başlatmıştı. Başkanın eylemi sonuç verdi, Avcılar'da 10 bin çürük binanın yeniden yapılmasını sağlayacak imar plan notu değişikliği dün akşam İBB Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı...

avcılar kentsel dönüşüm kararı
Esra Boğazlıyan

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde büyük zarar gören, can kayıpları yaşanan Avcılar, tam 21 yıldır dönüşüm bekliyordu. Kentsel dönüşümün önündeki engel ise imar planlarıydı. 26 Eylül'de gerçekleşen 5.8'lik depremin hemen ardından süratle toplanan Avcılar Belediye Meclisi, çürük bina kâbusundan kurtulmak için İmar Plan Notu Değişikliği'ni oy birliğiyle kabul etti. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi onayına sunuldu.

BAŞKAN HANÇERLİ OTURMA EYLEMİ BAŞLATMIŞTI

Avcılar'da 10 binlerce vatandaşı ilgilendiren ve ömrünü tamamlamış riski binaların, olası depreme karşı güçlendirilmesini sağlayacak olan İmar Plan Değişikliği Notu ile ilgili İBB Meclisi'nden 4 aydır haber çıkmayınca Belediye Başkanı Turan Hançerli, yeniden harekete geçti. Başkan Hançerli, dönüşümün önünü açacak imar planlarının İBB Meclisi'nden çıkması için İmar Komisyonu'nda geçen ocak ayında oturma eylemi başlattı. Başkan Av. Turan Hançerli'nin aylardır verdiği imar mücadelesi nihayet olumlu sonuçlandı ve dün akşam İmar Plan Notu değişikliği İBB Meclisi'nden onay aldı.

'MECLİS ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR ALDI'

16 Ocak itibari ile İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda oturma eylemine başlayan ve son olarak depremle mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Hançerli, "Meclis çok önemli bir karar aldı. Her bir meclis üyesi arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

İBB Meclis oturumunda söz alan Hançerli konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 6 aydır süren bir süreçten geçtik. Avcılar halkı için birlikte bir çalışma yürüttük. Avcılar halkının önemli bir sorunu olan plan notu değişikliğini Avcılar Belediye Meclisi gibi oy birliği ile geçirdikleri için grup başkan vekili başkanlarımıza, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, İmar ve Şehircilik Komisyonu'ndaki tüm üyelerimize ve tüm meclise ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Avcılar’da kentsel dönüşüm için, yenilenme için ve adalet için çok önemli bir karar. İyi bir başlangıç. İBB Meclisi'ni kutluyorum. Gazamız mübarek olsun. Yolumuz açık olsun."

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler...Sultangazi'de okuldaki dezenfeksiyondan 11 öğrenci etkilendi!
GÜNDEMKoronavirüs temizliğinde 11 öğrenci hastanelik oldu!
Hasankeyf doğa ve su sporları merkezi olacak
GÜNDEMHasankeyf spor merkezi olacak
Son dakika haberler...Resulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı!
GÜNDEMBarış Pınarı şehidine veda!
Son dakika haberler...Egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durduruldu!
GÜNDEMEgzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durduruldu!
Son dakika Corona virüs! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem
Eczaneler saat kaça kadar açık? Cumartesi eczaneler açık mı?
GÜNDEMCumartesi eczaneler açık mı?
Son dakika temas yok kavgası! Havalimanındaki kavgada sıcak gelişme!
GÜNDEMHavalimanındaki kavgada sıcak gelişme!
Son dakika işyerinde öldürdü! Boşanma aşamasında! Bir can daha!
GÜNDEMBoşanma aşamasında! Bir can daha!
Son dakika haberler...Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan "yeni tip koronavirüs salgını" konulu hutbe!
GÜNDEMDiyanet İşleri Başkanı'ndan 'koronavirüs' hutbesi!
ALES başvuru ne zaman? Geri sayım başladı! ALES başvuru 2020 ücreti ne kadar?
GÜNDEMALES başvuru ne zaman?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X