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        Haberler Gündem Ayakta alkışlama tepkisi!

        Son dakika haberi Ayakta alkışlama tepkisi!

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı 'ayakta alkışlayan' topluluk, katliamın ortakları olarak hafızalarda kazınmıştır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 23:08 Güncelleme: 24.07.2024 - 23:08
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        Ayakta alkışlama tepkisi!
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        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington DC'de ABD Kongresi'nde alkışlanmasına Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi.

        KURTULMUŞ: YAZIKLAR OLSUN SİZE

        TBMM Başkanı Numar Kurtulmuş, sosyal medya platformu X üzerinden gösterdiği tepkide şu ifadelere yer verdi:

        Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…

        YILMAZ: ENDİŞE VERİCE

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medyadan şu değerlendirmede bulundu:

        Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte; insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz.

        Ayrıntılar gelecek...

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