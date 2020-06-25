Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Anayasa Mahkemesi, YKS’nin hafta sonu yapılmaması için istenen tedbir talebini reddetti.

DERVİŞOĞLU BAŞVURDU

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Danıştay’ın yürütmenin durdurulması talebini reddetmesi üzerine bu kez de Anayasa Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Dervişoğlu başvuru dilekçesinde; kızının bu yıl YKS'ye gireceğini, yeni koronavirüs salgınının 2020 yılı Temmuz ayında daha belirsiz olacağına ilişkin bilimsel görüş bulunmadığını belirtti. Yapılan bazı sınavlar nedeniyle yeni vakaların ortaya çıktığını, YKS'ye girecek kişilerin büyük korku duyduğunu, YKS'nın vaka sayısını arttırabileceğini ve toplumun büyük bir kesiminin hayatı ve maddi ve manevi varlığı yönünden gerçek ve yakın bir tehlikenin bulunduğunu savundu. Sınavın yapılmaması için tedbir kararı verilmesini talep etti.

AYM TALEBİ REDDETTİ

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, tedbir talebini reddetti. AYM’nin ret gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

“Başvuru konusu olayda başvurucu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılacağı tarihin öne çekilmesi işlemine karşı açılan iptal davasında istenen yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek tedbir talebinde bulunmuştur. Somut olayda başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelen ve ortaya çıkmasının önlenmesi için hakkında acil tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlikenin bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bu nedenle başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmiştir.”

YKS İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bu karar sonrası YKS’nin hafta sonu yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel kalmadı. Sınav için geri sayım başladı.. 2 milyon 437 bin aday,, hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek. Sınavın yapılacağı 27 haziran cumartesi günü 09.30-15.00, 28 haziran pazar günü de 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Adaylar sınavın sabah oturumlarında saat 10.00,, öğleden sonraki oturumlarında da 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Her oturumda adaylara sınav binasına girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen kendi maske ve siperliğiyle de gelebilecek.. kovid-19 pozitif olanlar ayrı binalarda sınava alınacak. Bu yıla özel, TYT’de süre 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı.. 180 puan barajı da 170’e çekildi. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 temmuz 2020'de açıklanacak.

[18:41, 25.06.2020] Mehmet Şimşek: