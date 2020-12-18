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Son dakika haberler... Aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti

Rize'de 5 kişinin 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybettiği aileden bir kişi daha koronavirüse yenik düştü. Fatma Duman (53),Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aileden 6 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi

Son dakika haberi: Aynı aileden 6 kişi koronaya yenik düştü - Haberler
DHA

İstanbul´da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım´da hayatını kaybetti. Burak Genç´in cenazesi, memleketi Rize´nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

BABASI DA KURTARILAMADI

Oğlu Burak Genç´in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç ise 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık´ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık´ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta koronavirüse yenik düşerek, hayatını kaybetti. Rize Devlet Hastanesi´nde tedavi gören ve Ali Genç'in kardeşi Fatma Duman da dün hayatını kaybetti. Aynı aileden 6 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

CENAZE VE TAZİYEDE VİRÜS BULAŞMIŞ

Rize'de, yaklaşık 1,5 ay içinde koronavirüsten yaşamını yitiren aynı aileden 6 kişi ile tedavisi süren 6 akrabalarının, taziyede virüs kaptıkları ortaya çıktı. Covid-19 tedavisi gördüğü evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireylerine virüsün yayıldığı öğrenildi.

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