Ayrılmak isteyen eşinin evini yaktı! 0:00 / 0:00

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Olay Konya’nın Ilgın ilçesinde iki katlı bir evde yaşandı. İddiaya göre, Alaattin K. bir süredir ayrı yaşadığı Aysel K’nın kendisine boşanma davası açtığını öğrendi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, bunun üzerine Alaattin K. eşinin bulunduğu kayınpederinin evine gitti. Şahıs, burada çıkan tartışma sonrası ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Alaattin K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Alaattin K., serbest kalır kalmaz Aysel K.’nın kaldığı evi ateşe verdi. Evde bulunan 5 kişi komşularının yardımı ile kendilerini güçlükle dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Polis evi ateşe verdikten sonra kaçan Alaattin K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.