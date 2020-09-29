Azerbaycan mevzileri bombalıyor! Ermenistan: Cepheden kaçanı vurun!

DHA

Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ın köylerine yönelik pazar günü Ermenistan tarafından başlatılan saldırıya, Azerbaycan ordusunca verilen karşılık sürüyor.

Azerbaycan kara ve hava kuvvetleri tarafından bölgede belirlenen Ermenistan'a ait askeri hedefler imha edilmeye devam ediyor.

"ERMENİSTAN'DAN ZAİYAT HABERLERİ GELİYOR"

DHA'da yer alan habere göre Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan'dan ardı ardına zayiat haberleri geliyor.

Ermenistan´ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"CEPHEDEN KAÇANI VUR EMRİ VERİLDİ"

Vagif Dargahli, "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" dedi.

Azerbaycanlı komutan, Dargahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, "Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu" söyledi.

"MEVZİDEN KAÇANLARI YAKALIYORLAR"

Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği de kaydedildi.