Bakan Akar'dan Afganistan'dan tahliye açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz " dedi.

Bakan Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama yaptı. Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

THY'NDAN AÇIKLAMA

Afganistan'dan tahliyelerine başlanan Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağın Ankara'ya hareket ettiği bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'dan tahliyesine karar verilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak havalandı.

THY'nin 345 yolcu taşıyan TK6889 sefer sayılı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 11.45'te iniş yapacak.

Uçağın daha sonra İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor.

Bu arada, bugün İstanbul'dan kalkacak uçaklarla 2 tahliye seferi daha planlandığı, bu uçuşların talebe bağlı olduğu öğrenildi.