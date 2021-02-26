AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara operasyonu, S-400 ve Yunan tacizi konularında açıklamalarda bulundu.

S-400 konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil" ifadelerini kullandı.

TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizine de sert karşılık veren Akar, "Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz" diye konuştu.