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Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar "Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ve BM yetkililerinin İstanbul'daki toplantısı başladı. Tahıl anlaşmasının kesintiye uğramaması ve istikrarı için görüşmeler sürüyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması
HABERTURK.COM

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte, büyük ve güçlü Türkiye önündeki en önemli engeli "terör" olarak nitelendirdi.

Terörle mücadelede önemli mesafelerin katedildiğini belirten Akar, "Teröristlerin Irak'ın, Suriye’nin kuzeyindeki varlıkları bitmeden rahat etmemiz mümkün değil. Mehmetçiğin nefesi enselerinde." diye konuştu.

Akar, teröristlerin ya adalete teslim olacaklarını ya da kazdıkları çukurlara gömüleceklerini belirterek "Mehmetçik iğneyle kuyu kazar gibi tek tek Zap'ta, Gara'da nerede olursa olsun teröristlerin inlerini, barınaklarını bulup başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridoru Mehmetçik tarafından paramparça edildi, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası alanda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Türkiye söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke. Bölgemizde, dünyada bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız merak konusu." ifadelerini kullandı.

Seçimlere az bir süre kaldığını belirten Akar, terörle mücadele konusunda elde edilen kazanımların korunmasının önemini dile getirdi. Bu kazanımlardan vazgeçilebileceğine yönelik söylemlere tepki gösteren Akar, "Bunu teröristler söylüyor, terörle iltisaklı olan siyasiler söylüyor, bu siyasilerle iltisaklı olan ittifak söylüyor. ‘Teröristleri serbest bırakalım’ diyorlar, özerklikten bahsediyorlar." diye konuştu.

Bakan Akar, teröristlerle el ele yürüyenlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "Bunlar resmen bazı konularda takiye yapıyorlar. Bunlar çakma terörle mücadeleci. Bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu konularda herkesin sorumluluğu var. Bunlara dikkat etmeliyiz." dedi.

TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin çabalarına vurgu yapan Akar, hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Akar, bunun da hem bölge hem dünya barışına ne kadar pratik değerler kattığını herkesin görmesi gerektiğini kaydetti.

Akar, "22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısı başladı. Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz." açıklamalarında bulundu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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