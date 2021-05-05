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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar ile Iraklı mevkidaşı Anad'ın, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtilerek, şunlar denildi:

"Görüşmede Bakan Akar tarafından; başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyduğumuz, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiği, mücadelemizin terörle, teröristle mücadele olduğu, amacımızın Irak´ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 bin insanımızı katleden ve insanlık suçu işleyen teröristleri etkisiz hale getirmek olduğu ifade edildi."