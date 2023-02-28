DHA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) seferber olarak AFAD ve valiliklerle koordineli şekilde ilk andan itibaren önemli görevler üstlendi. TSK'nın 29 arama- kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama- kurtarma timleri deprem bölgesinde 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı.

Depremlerin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da ilk günden beri Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama- kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Bakan Akar'ın deprem bölgesindeki incelemeleri de sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama- kurtarma timi toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel, bölgedeki görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Antakya'daki çalışmaları inceleyen Bakan Akar, depremin hemen ardından zorlu hava şartları ve ulaşım koşullarına rağmen Hatay'a gelerek arama- kurtarma çalışmalarına başlayan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, enkazdaki 19 kişiyi tespit eden 'Pamel' ve 'Pazı' olmak üzere taburdaki arama- kurtarma köpekleri ile yakından ilgilendi. Depremin ardından 24 kişiyi enkazdan sağ kurtaran personeli kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı tebrik eden Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiniz. Tüm zorluklara rağmen ilk andan itibaren halkımızın yanına koştunuz. Alınlarınızdan öpüyor, sizleri kutluyorum" dedi.

Büyük felaketle karşılaşıldığını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, "Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır. Acımız büyük, bu yarayı milletçe hep beraber saracağımıza inanıyorum. Asker- sivil herkes omuz omuza gerekeni yaptı, yapacak" diye konuştu.