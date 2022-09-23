AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Konfederasyonu’nu ziyaretinde konuştu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"(EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız.

(Taşeron işçi) 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık.

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi konusu bakanlar kurulunda gündeme gelmedi.

Türkiye büyüyerek, ihracat yaparak enflasyona karşı mücadele edecek."

Ayrıntılar birazdan...