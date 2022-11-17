Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard Casaubon'ın Ankara'yı ziyaretinin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Özellikle ABD ile diğer taraftan Avrupalı müttefiklerimizle, ülkelerle yoğun bir şekilde süreci yürüttük. Özellikle Rus amonyağının Odessa'dan ve de bazı Avrupa ülkelerinden Estonya, Letonya, Belçika, Hollanda, Almanya limanlarından ihracatıyla ilgili yoğun temas yürütmemiz gerekiyordu.

Sonuçta bu konularda önemli adımlar atıldı. Rusya da tatmin oldu ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım. Bunu söylediğimiz zaman bazıları Rusya'yı mı savunuyorsunuz diyorlar. Hayır savunmuyoruz, bu bir anlaşma. Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması lazım. Bazı zorluklar oldu, epeyce mesafe kat edildi. Umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır.

Bu adımlar güven artırıcı adımlardır. Esir takası, bizim de yardımcı olduğumuz. Nükleer santral konusunda, atom enerjisi uzmanları ile Türkiye'de bir araya gelinmesi. Önemli buluşmalara arabuluculuk ve ev sahipliği yaptık. İnşallah bir daha da ihtiyaç kalmaz. O zamana kadar ateşkes olur, sorunun tamamen çözülmesi için müzakereye dönüş olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelensky ile temasları olacaktır. Biz komşumuz açken tok yatmayalım anlayışla çabalarımızın kesintisiz olmaması için sürdüreceğiz."

Fotoğraf: AA