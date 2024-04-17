Son dakika haberi Bakan Fidan, Hamas lideriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyaretinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Giriş: 17.04.2024 - 16:31 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyaretinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar'a yaptığı ziyarette Heniyye ve heyetiyle görüştü.
Görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.
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