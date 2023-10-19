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        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Yaşar Güler'den İran Genelkurmay Başkanı'yla görüştü

        Son dakika haberi Bakan Güler'den İran teması

        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:40
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        Bakan Güler'den İran teması
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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