Son dakika haberi Bakan Güler'den İran teması
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Giriş: 19.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:40
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.