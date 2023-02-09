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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu:

"Devletimizin bütün kurumlarıyla çok büyük mücadele veriyoruz. Özellikle Adıyaman özelinde bahsedersek, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz hakikaten özverili çalışma var. Hakikaten cansiperane çalışıyoruz.

Adıyaman'da yarın elektrik sorunu yüzde 78 oranında çözeceğiz. 10 binin üzerinde çalışan ve yardım için gönüllülerimiz çalışıyor. Bir taraftan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mücadele vermekteyiz.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE SERGİLİYORUZ"

Yabancı uzman ekipler var. Amerika, Meksika, Polonya, Rusya'dan ekipler arazide çalışıyor. 10 binin üzerinde asker ve jandarma bulunuyor. 500'ün üzerinde iş makinası ve vinçle hakikaten büyük mücadele sergilemeye çalışıyoruz.

Hatay havalimanı haricinde bütün havalimanlarımız bölgenin çok önemli lojistiğini oluşturmakta. Bölgeden tahliye olmak isteyen vatandaşlarımıza hava limanımız büyük bir karşılık vermekte.

Hatay Havalimanımız depremden etkilendi. Dünyadan bu kadar büyük depremi. Pistinin tekrar eski haline gelmesi için yoğun bir seferberlik şeklinde çalışma var. Oluşan hafriyat ve molozların kaldırılması için buradan talep yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin araçları molozları alıp buradan oluşturdular.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Bu kadar teknik çalışmayı farklı şekilde sunmak ancak Türkiye'deki muhalefete uyan durumdur. Burada cansiperane çalışırken teknik konuları siyasete alet etmek ancak bizdeki muhalefete yakışırdı.

Milletimiz konuyu sahiplenmişken muhalefetin kötü siyasetiyle ortalığı karıştırmaya çalışması burada cansiperane çalışanlarını üzmüştür. Onları milletimize havale ediyoruz.

İskenderun limanındaki yangını da Tarım Bakanlığımız helikopteri ve itfaiye araçları ile yangın söndürme gemileri ile ortadan kaldırmış durumdayız. Bölgeye çok yoğun yardım gelmektedir. Bu yardımların gerekli yerlere ulaştırmak için ekip halinde çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun da bize talimatlarıyla inşallah en kısa sürede enkaz kaldırma çalışmalarını tamamlayacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz çok büyük bir mücadele vermekte. Burasını eski hale getirmeden buradan ayrılmayacağımıza söz veriyoruz."

BAKAN MUŞ: YUNANİSTAN KADAR BİR ALANDA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Bakan Karaismailoğlu'nun ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.

Bakan Muş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Gece boyunca da çalışmalar sürecek. Sabahın ilk ışıkları ile beraber çalışmalar daha da yoğunlaşıyor. AFAD kriz merkezinde planlamalar yapılıyor. Jandarma birliklerimizden ilave personel kaydırılıyor şu anda. Adıyaman'a intikal ediyorlar.

100 bin kilometrekarelik bir alan ve 10 ilimiz etkilendi. 9 saat arayla iki büyük depremle sarsıldık. Dünyada az görülen büyüklükte ve bu kadar kısa zamanda ve süre olarak maalesef uzun sürdü. Yunanistan'ın 130 bin kilometre kare olduğunu düşündüğünüz zaman hemen hemen Yunanistan kadar bir yerde arama faaliyetleri yürütülüyor.

Şu anda hava koşulları ilk günlere göre daha iyi ama havanın soğukluğu önemli bir etken olarak önümüzde duruyor. Bütün gücümüzle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın tamamına sağ salim ulaşmak için bu mücadele veriliyor.

Burada milletvekillerimiz, teknik heyet çalışıyor. Saha personelimize teşekkür ediyorum. Bazen hiç dinlenmeden, bazen çok kısa dinlenmelerle bu çalışmaları sürdürülüyorlar. Ulaşmaya çalıştığınız insan hayatı. Dikkatli çalışma sürdürmezseniz Allah muhafaza kaybedebilirsiniz.

Şimdiye kadar belli bir noktaya geldik, daha da yoğunlaştırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öncelikle enkazdan vatandaşlarımızı çıkarmak. Daha sonra altyapı, üstyapı ve planlama ikinci etapta yapacağımız şeyler. Öncelikle Adıyaman ve ilçelerinde enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz.

İlçelerde aynı planlama yapılıyor. Orada bir iki ilçemizin haricinde Gölbaşı ve Besni ilçelerimizin haricinde ilçeler de etkilendi. Ama onlar daha hızlı toparlanıyor. Buraları da toparlayacağız. Cenab-ı Hak bir daha böyle afetleri hiçbir ülkeye yaşatmasın. Deprem çok ağır neticeleri olan bir afet."

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