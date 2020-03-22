Bakan Koca: Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 oldu

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, koronavirüs salgını nedeniyle bugün 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 289 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz.Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020

"20 BİN 345 TEST YAPILDI"

Koronavirüs testi yapılan kişi sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, bin 236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.

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