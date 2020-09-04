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Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Diyarbakır'da salgın kontrol altında. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki 3 hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumdadır. Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum; hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. Bu anlamda Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşerilerimi tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra il sağlık müdürümüzün, saha koordinatörümüzün, başhekimlerimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınacak yeni tedbirleri de istişare edeceğiz. Öğleden sonra ise Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak il sağlık müdürlerimizin yine saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizin katılımıyla bölge toplantımızı yapmış olacağız. Böylece bu 6 ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. İstişarelerimiz bittikten sonra aldığımız kararları açıklayacağız" açıklamasında bulundu.