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Haberler Sağlık Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı sağlık personeli ve sürekli işçi alımı yapacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman ve şartları nedir?
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Son dakika haberi Bakan Koca duyurdu! 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor. Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır" açıklamasında bulundu

Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı sağlık personeli ve sürekli işçi alımı yapacak! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman ve şartları nedir?
10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeyi verdi. Bakan Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alınacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmış ve ilk etapta bu sayının 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilmişti.

Geriye kalan 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi.

5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır."

15 MART 2022'DEN İTİBAREN TERCİH YAPILABİLECEK

Tercih Kılavuzunun, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 15 Mart 2022 tarihinden itibaren yapabileceğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler yer aldı: "Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

Bu atamaların vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

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