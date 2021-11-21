Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2021

Bakan Koca, "6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın" açıklamasında bulundu.