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Aile Çalışma Ve Sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

3. faza; Memurlar, kamu işçileri, emekliler başvuramayacak diyen Bakan Selçuk, "Faz 1 ve 2’den yararlanan ve İŞKUR işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar faz 3’ten yararlanamayacak. Başvurlar 1003 vakfımızın ekranına düşüyor, vakıflarımız değerlendirecek." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Faz 3 başvuruları pazartesi itibarıyla açıldı.

- Şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın bir başvuru aldık.

- Faz 3 için ‘Dönemsel muhtaçlık’ tespiti yapacağız.

- 43 tematik programımızda artışlar yaparak, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ



Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firmamız başvurdu, 3 milyonu aşkın çalışanımız adına başvurdular. 3 milyonu aşkın başvuru almış olduk. 10 kişiden az çalışanı az olan firma sayımız yüzde 80’e ulaşmış durumda. 3 ve daha az çalışanı olan da yüzde 51.5"

- Milletimiz Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük teveccüh gösterdi ve kampanyada toplanan para tutarı 1 milyar 800 milyon lirayı aştı

- (Nakdi ücret desteği) SGK üzerinden yeni bir modül açtık

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