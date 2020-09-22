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HaberlerGündemEğitimSon dakika! Bakan Selçuk'tan EBA erişim sorununa dair açıklama!
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Son dakika haberi Bakan Selçuk'tan açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk, EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili teknik ekibin sorun ile ilgilendiğini dile getirdi

Bakan Selçuk

EBA'daki yoğunluk hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk, "(EBA'daki yoğunluk) Bu bizim için olumlu bir haber çünkü inanılmaz bir talep var. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde bu talepte bir sıçrama oluştu. Bunla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyor. Dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraksamalar, aksamalar oluyor. Belli bir süre sonra gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler. Bu altyapı giderek de daha da güçlenecek. Bu talebin karşılanması için her türlü tedbiri alıyoruz almaya da devam edeceğiz. Bu anlamda EBA destek merkezlerinin bugün itibarıyla yarım saat önceki sayı itibarıyla 8 bin 668 olduğu, akşama kadar 9 bin olur sanırım. Oralarda da çok daha rahat bir erişim imkanı olacak. Gereken tedbirler alınıyor" dedi.

Bakan Selçuk, "Bazı özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili birtakım haberler bize de ulaşıyor. Bunla ilgili tüm takipler yapılıyor. Derhal soruşturma açılması ve bu konularla ilgili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu ulusal düzeyde alınan bir karar. Kısmi olarak çok az da olsa eğer bu karara uymayan okullarımız varsa gereken tedbirler alınır, cezalar verilir" dedi.

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