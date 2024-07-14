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        Haberler Gündem Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin ili Dargeçit kırsalında Jandarma ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-50" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 08:05 Güncelleme: 14.07.2024 - 08:30
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        Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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        J-SİHA ve EGM PİHA desteğinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla icra edilen “BOZDOĞAN-50 operasyonunda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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