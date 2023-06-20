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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul merkezli 37 ilde düzenlenen eş zamanlı kripto para operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "EMG Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'kredi kart bilgilerinin müştekinin bilgisi ve rızası dışında bazı şahıslarca ele geçirildiği, bu kartlar ile TikTok isimli sosyal medya platformunda Jeton (Platformda kullanılan sanal para) satın alındığı ve aynı platformda yayın yapan yayıncılara gönderilerek haksız kazanç sağlandığı' bilgisi elde edilmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 07.03.2022 tarih ve 2022/44453 sayılı soruşturma izniyle çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalarda; Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu ile 6415 sayılı Kanun’da yer alan Terörizmin Finansmanı suçunun işlenmesini kolaylaştırıcı ve gizleyici bir süreç yürütüldüğü değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda; 30 şüpheliye ait 37 GSM hattına CMK 135 tedbiri uygulanmış, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından 4000’den fazla banka hesap hareketi incelenmiş ve aralarında 1,2 Milyar TL para akışı olduğu tespit edilmiştir. Bugün İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda; 120 şüpheli yakalanmış, 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, 1700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82.000 Türk Lirası, 17.300 Dolar ve 6.650 Euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde, çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."