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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de orman yangını! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Balıkesir'de orman yangını!

        Balıkesir'in Havran ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:36
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        Balıkesir'de orman yangını!
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        Yangın, saat 14.45'te Havran'ın Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 54 personel ile 3 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale araçları sevk edildi.

        Yangına ilk müdahale, 7 dakika içinde yapıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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