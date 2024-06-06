Son dakika haberi Balıkesir'de orman yangını!
Balıkesir'in Havran ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Giriş: 06.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:36
Yangın, saat 14.45'te Havran'ın Eğmir Mahallesi'ndeki ormanda çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 54 personel ile 3 arazöz, 1 su ikmal ve 2 ilk müdahale araçları sevk edildi.
Yangına ilk müdahale, 7 dakika içinde yapıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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