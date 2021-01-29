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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Facianın görüntüleri ortaya çıktı! - Haberler
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Son dakika haberler... Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bartın'ın İnkumu açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Feci olayla ilgili görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelinin yardım çağrıları yer aldı

SON DAKİKA: Facianın görüntüleri ortaya çıktı! - Haberler
Bartın'daki faciadan yeni görüntüler!
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DHA

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak Pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkumu sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı.

DHA'nın haberine göre, gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

GEMİNİN KIRILMA ANINI KAYDETTİ

Geminin dalgalarda kırılma anı sağ kurtulan bir gemici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde geminin kırılma anları ve kaptan köşkündeki panik yer aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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