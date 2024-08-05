Son dakika haberi Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Iberia'yı elemesi halinde play-off turunda St. Patricks-Sabah eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Giriş: 05.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:26
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Turuncu-lacivertliler 3. eleme turunda Iberia'yı elemesi halinde play-off turunda St. Patricks Athletic (İrlanda) - Sabah (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Başakşehir her iki turu da geçmesi halinde adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdıracak.
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