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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Son dakika haberi Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Iberia'yı elemesi halinde play-off turunda St. Patricks-Sabah eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:26
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        Başakşehir'in rakibi belli oldu!
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        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Başakşehir'in play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

        Turuncu-lacivertliler 3. eleme turunda Iberia'yı elemesi halinde play-off turunda St. Patricks Athletic (İrlanda) - Sabah (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Başakşehir her iki turu da geçmesi halinde adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdıracak.

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