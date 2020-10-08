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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul’da yağmurlu hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlamış ve gün içerisinde zaman zaman şiddetini artırmıştı.

İHA'nın haberine göre, sağanak yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar duraklara ve bina altlarına sığındı.

Uyarıları dikkate alarak bugün sokağa tedbirli çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerle yoluna devam etti. Gün boyunca etkisini gösteren sağanak yağış akşam saatlerinde de yer yer etkili olmaya devam ediyor.

TRAFİK OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yağış nedeniyle Küçükçekmece'de ise sel oluşurken, trafik yoğunluğu yaşandı. İlçede sağanak yağmur nedeniyle sel suları oluştu.

İstanbul için yapılan uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek korunmaya çalıştı.

Trafik yoğunluğunun saat 18.00 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldüğü kentte, itfaiye ve diğer ekipler de olası su baskınlarına karşı tedbir aldı.

KOCAELİ'DE OTOPARKLARDA YER KALMADI

Kocaeli ve çevre iller için yapılan meteorolojik uyarı sonrası da kentte yaşayanlar, merkez ve ilçelerde araçlarının öngörülen dolu ve sağanaktan etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı.

AA'nın haberine göre, Karamürsel ilçesinde bazı kişiler araçlarını kapalı otoparklara bırakırken bazıları da alışveriş merkezlerinin kapalı alanlarına ve D-100 kara yolu güzergahındaki köprülü kavşakların altına park etti. Yoğunluk nedeniyle birçok kapalı otoparkta yer kalmadı.

Bazı kişilerin de araçlarının üstüne halı, kilim, karton ve hava kabarcıklı naylonla örttüğü görüldü. Meteorolojik tahminlere göre, kentte sağanak ve dolunun akşam saatlerinde başlaması bekleniyor.

İZMİR İÇİN YENİ UYARI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü de, İzmir'de akşam 21.00 saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu.

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görülürken, bazı ilçelerde yollar adeta göle döndü.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar İzmir merkez batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

MANİSA'DA SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taşarak su birikintileri oluşturdu.

Yağış nedeniyle ev, iş yeri ve depolarını su basan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı.