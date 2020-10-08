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Son dakika! Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Son dakika! Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nden kendisini hissettirecek olan hava dalgası, Ege ve Karadeniz ile Akdeniz'in batısında da etkili olacak. Hava sıcaklığı batı kesimlerde hissedilir derecede düşerken, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da kuvvetli yağıştan dolayı sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Diğer yandan yağmurla birlikte etkili olacak kuvvetli rüzgarın da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklar yaratabileceği konusunda uyarı yapıldı

GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere; ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Ege (Aydın ve Muğla hariç) bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu ile İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu ile İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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