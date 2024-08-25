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        Son dakika haberi Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

        Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 23:16 Güncelleme: 25.08.2024 - 23:28
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        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
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        Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Can Keleş ve Emirhan Topçu’nun ardından Beşiktaş’ın 7. transferi olan Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi.

        Beşiktaş, transfer döneminde daha önce Udokhai ile anlaşmış ve 26 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek Nevzat Demir Tesisleri'ni gezmişti.

        Augsburg'un Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen'le oynadığı maçın kadrosunda da yer almayan ve İstanbul'a gelen Uduokhai'nin transferinin ardından Beşiktaş'ta gözler Omar Colley'e çevrildi.

        COLLEY'E ARAP VE YUNAN İLGİSİ

        Siyah-beyazlıların Gambiyalı stoperi ile bu transferin ardından yolların ayrılabileceği ifade edildi. Colley'e Yunanistan'dan PAOK'un ilgisinin olduğu ancak henüz resmi bir girişimde bulunulmadığı bildirildi.

        Arap Yarımadası'ndan da talipleri olduğu belirtilen Colley'nin geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak.

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