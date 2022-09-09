İlk transfer geçtiğimiz sezonun devre arasında Gedson Fernandes ile yapılmıştı. Portekizli oyuncu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiralandı ve sezon başında Beşiktaş'a katıldı.

Yapılan transferlerde ise yol haritası önceden belirlenmişti.

Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı satılarak bonservis geliri elde edildi. Bekleneni veremeyen Kenan Karaman'ın Almanya’ya, Alex Teixeira'nın da Brezilya'ya transferine izin verildi.

Bu isimler dışında kontratlarını tamamlayan Larin, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Vida ve Mehmet Topal ile de vedalaşıldı. Kiralık sözleşmeleri sona eren Batshuayi, Pjanic ve Can Bozdoğan ile yeniden anlaşma yapılmadı.

Birçok oyuncunun sözleşmelerinin sona ermesiyle, siyah beyazlılar kadroda önemli bir revizyona gitti.

Ardından hücum hattına çok önemli takviyeler geldi. Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun siyah beyazlı renklere bağlandı.

Bu süreçte savunmaya ise Emrecan Uzunhan ve Romain Saiss dahil edildi. Genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile birlikte Beşiktaş'a gelmek için uzun uğraşlar veren Tayfur Bingöl de siyah beyazlıların yerli rotasyonu için alternatif isimler oldu.

Beşiktaş, West Ham'dan Artur Masuaku'yu kiralayarak Rıdvan Yılmaz'ın sol bekteki boşluğunu doldurdu.

Siyah-beyazlılar, Everton'dan da Dele Alli'yi kiralayarak önemli bir transfere imza attı.

Beşiktaş, transferin kapanmasına az bir süre kala Nathan Redmond ve Adana Demirspor’un stoperi Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzaladı.

Hasic ve Emirhan Delibaş ise Göztepe'ye kiralandı.