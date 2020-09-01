Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki muhtemel rakipleri, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla belirlendi.

Kura çekimine seribaşı unvanıyla katılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda karşı karşıya gelecek Bosna Hersek'ten Borac Banja Luka ve Portekiz'den Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu, tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanacak maçta muhtemel rakibini elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek.

Galatasaray ise, Neftçi Bakü'yü elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Renova (Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibi ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar tek maç usulüne göre 24 Eylül'de evinde oynayacak.

Aytemiz Alanyaspor da, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) / Rosenborg (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Alanyaspor, Ventspils-Rosenborg eşlemesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 24 Eylül'de deplasmanda oynayacak.