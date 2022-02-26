Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 erkek takımımız, finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 137-135 mağlup ederek altın madalya kazandı.
— Team Türkiye 🇹🇷 (@TeamTurkiye) February 26, 2022
İLK ALTIN MADALYA ÖZNUR VE SEVGİ'DEN GELDİ
Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımımız, dünkü finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalya kazandı.
— Team Türkiye 🇹🇷 (@TeamTurkiye) February 25, 2022
Öte yandan Fatma Danabaş ve Nil Mısır'dan oluşan W1 kadın takımımız, finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'na yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
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