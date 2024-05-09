Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda panik! Corendon Havayolları'na ait uçak gövdesi üzerine indi! - Son dakika flaş gelişme

        Son dakika haberi Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!

        Antalya'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Corendon Havayolları'na ait bir uçağın iniş sırasında ön tekerleği patladı. Boeing 737 tipi uçağın gövdesi üzerine iniş yaptığı öğrenildi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı ve yolcuların tahliye edildiği kaydedildi. Öte yandan ilk belirlemelere göre de pistte bir hasar olmadığı da ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir uçak daha gövdesi üzerine indi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Corendon Havayolları'na ait bir uçağın iniş sırasında ön tekerleği patladı.

        Köln-Gazipaşa seferini yapan Boeing 737 tipi uçağın gövdesi üzerine iniş yaptığı öğrenildi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı ve yolcuların tahliye edildiği kaydedildi.

        Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi: "Bugün saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir.

        REKLAM

        İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır."

        FEDEX UÇAĞI DA GÖVDESİ ÜZERİNE İNİŞ YAPMIŞTI

        Öte yandan dün de İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yapmıştı.

        FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadığı için uçak gövdesi üstüne indi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Antalya
        #Gazipaşa-Alanya Havalimanı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?