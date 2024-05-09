Son dakika haberi Bir uçak daha gövdesi üzerine indi! Antalya'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Corendon Havayolları'na ait bir uçağın iniş sırasında ön tekerleği patladı. Boeing 737 tipi uçağın gövdesi üzerine iniş yaptığı öğrenildi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı ve yolcuların tahliye edildiği kaydedildi. Öte yandan ilk belirlemelere göre de pistte bir hasar olmadığı da ifade edildi

Habertürk Giriş: 09.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:43 facebook

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