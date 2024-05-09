Son dakika haberi Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Antalya'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Corendon Havayolları'na ait bir uçağın iniş sırasında ön tekerleği patladı. Boeing 737 tipi uçağın gövdesi üzerine iniş yaptığı öğrenildi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı ve yolcuların tahliye edildiği kaydedildi. Öte yandan ilk belirlemelere göre de pistte bir hasar olmadığı da ifade edildi
Antalya'da Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Corendon Havayolları'na ait bir uçağın iniş sırasında ön tekerleği patladı.
Köln-Gazipaşa seferini yapan Boeing 737 tipi uçağın gövdesi üzerine iniş yaptığı öğrenildi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı ve yolcuların tahliye edildiği kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi: "Bugün saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir.
İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır."
FEDEX UÇAĞI DA GÖVDESİ ÜZERİNE İNİŞ YAPMIŞTI
Öte yandan dün de İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yapmıştı.
FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadığı için uçak gövdesi üstüne indi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.