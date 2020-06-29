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Camiye giderken silahlı saldırının ortasında kaldı

Bursa'da, trafikte, otomobilden pompalı tüfekle motosiklet sürücüsüne ateş açıldı. Bu sırada camiye gitmek için yolda yürüyen Hüseyin Çetin (63),saçmaların hedefi oldu. Motosiklet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, Hüseyin Çetin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kaçan saldırganlar aranıyor

bursa'da silahlı saldırıda yolday yürüyen kişi vuruldu
DHA

Bursa'da, trafikte, otomobilden pompalı tüfekle motosiklet sürücüsüne ateş açıldı. Bu sırada camiye gitmek için yolda yürüyen Hüseyin Çetin (63),saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 4.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte motosiklet sürücüsüne, arkadan gelen otomobilden, kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Motosiklet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu saldırıda, silahtan çıkan saçmalar, bu sırada namaz kılmak için camiye giden Hüseyin Çetin'e isabet etti. Paniğe kapılıp kaçmaya çalışan Çetin, yaklaşık 200 metre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Çetin, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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