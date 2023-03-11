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Haberler Gündem Son dakika: Can kaybı 47 bin 975'e çıktı
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Son dakika haberi Can kaybı 47 bin 975'e çıktı

Son dakika haberi AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika: Can kaybı 47 bin 975'e çıktı
HABERTURK.COM / Ajanslar

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Depremlerde can kaybının 47 bin 975'e çıktığını bildiren Sezer, 935 bin 722 depremzedeyi diğer illere tahliye ettiklerini belirtti.

Sezer ağır hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini bildirirken, "332 adet çadır kent kurulmuş durumda" dedi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da açıklamalarda bulunurken, yaklaşık 16 bin civarında artçı deprem yaşandığını ve son 10 günde artçı sarsıntıların düştüğünü ifade etti.

"KAYSERİ DEPREMLERİ OLAĞAN"

Tatar, "Bu sarsıntılar önümüzdeki gün ve haftalarda çok uzun süre devam edecektir. Hasarlı binalardan uzak durulması önemli" diye konuştu.

Bölgedeki 100 km bir yarıçaptaki fayların da depremden etkilendiğini gördüklerini söyleyen Tatar, "Son birkaç gündür Kayseri civarında depremlerin meydana geldiğini biliyoruz, bunlar çok olağan" dedi.

Tatar, "Her 5-6 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

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