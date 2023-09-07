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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çanakkale'de Kazdağları'nda orman yangını çıktı!

        Kazdağları ile Nurdağı'ndaki yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı köyü yakınlarındaki Kazdağları ile Gaziantep'te Nurdağı'nda orman yangını çıktı. Her iki yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:01
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        Kazdağları ile Nurdağı'ndaki yangın söndürüldü
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        Son dakika haberine göre Çanakkale'de Kazdağları bölgesinde orman yangını çıktı.

        Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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        GAZİANTEP'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de çıkan orman yangınına ekipler müdahale etti.

        Alınan bilgiye göre, Arslanlıbel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Bölgeye 3 helikopter, 9 arazöz, 5 itfaiye, 6 su tankı ile toplam 27 araç ve 120 personel sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu da bölgedeki çalışmaları inceledi.

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        #son dakika
        #Çanakkale
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