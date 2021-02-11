Çanakkale Boğazı yönüne doğru ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edildi.
AA'nın haberine göre, bunun üzerine Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçen kaptan, gemide yangın çıktığını bildirdi.
26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.
Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil uzaklıkta bulunan gemideki yangının söndürülmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
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