Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 15 müşteki ile tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut katıldı. Fadıl Akgündüz’ün de bulunduğu diğer sanıklar gelmedi.



"5 YILDIZLI OTELLERDE KALIYOR"

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, müştekilerden İsmail E., “2015’te Maldivler’den 204 bin TL karşılığında bir devremülk aldım. Kira bedeli almadım. Tapum verilmedi. Zararım giderilmedi. Zat business uçuyor, hala 5 yıldızlı otellerde kalıyor. Elini kolunu sallayarak geziyor. Tutuklanmasını talep ediyorum” dedi.



"ZARARIM GİDERİLMEDİ"

Şikayetçi Yılmaz Ü., “Capris Gold’dan 2012’de 120 bin TL karşılığında 3 devremülk aldım. Toplam 2 bin 800 TL kira bedeli aldım. Tapularım verildi. Ancak zararım giderilmedi. İnsanların İslami hassasiyeti istismar edildi. İnsanların İslami hassasiyeti büyük bir yıkıma uğradı. Tutuklu yargılanmasını istiyorum” diye konuştu.



TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatları Fadıl Akgündüz’ün de arasında bulunduğu sanıkların tutuklanmasını ve mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi.



"MÜVEKKİLİMİZ SALDIRIYA UĞRADIĞI İÇİN KATILAMADI"

Duruşmada söz alan Fadıl Akgündüz’ün avukatı Dursun Özkök ise “Müşteki ve vekillerinin taleplerini reddediyoruz. Duruşma öncesi müvekkil Mehmet Fadıl Akgündüz saldırıya maruz kaldığı ve hastaneye sevk edildiği için bu celse hazır olamamıştır” dedi.



TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, Fadıl Akgündüz’ün de arasında bulunduğu sanıkların tutuklanması ve mal varlıklarına tedbir konulmasına ilişkin talebi reddetti. Müşteki ifadeleri tamamlandıktan sonra bilirkişi raporu aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.