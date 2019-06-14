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Son dakika! Cari açık belli oldu

Son dakika haberi... Merkez Bankası nisan ayında cari açığın 1.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı

cari açık

Merkez Bankası nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, bir önceki yılın nisan ayına göre 4.3 milyar dolar azalarak 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.6 milyar dolar azalarak 1.8 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1.2 milyar dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar  artarak 1.7milyar dolara dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın nisan ayında 1.6 milyar dolar açık vermişken, bu ayda 2.3 milyar dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 144 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolara geriledi. Portföy yatırımlarında ise 4.5 milyar dolar tutarında net çıkış keydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolarlık net çıkış yaptığı görüldü.

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